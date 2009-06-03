Лайнер AirFrance упал на глубину 4 километра

Французское океанографическое судно со специальным оборудованием на глубине около 4 км. будет искать “черные” ящики аэробуса авиакомпании AirFrance, потерпевшего крушение над Атлантическим океаном.

Как пишет французское издание Le Mond, на сегодня приоритетной задачей поисковой операции в определенном районе катастрофы самолета в Атлантическом океане является выявление двух бортовых самописцев лайнера – так называемых “черных” ящиков, которые на самом деле имеют оранжевый цвет.

Для этого по распоряжению правительства Франции Институт исследования моря отправил в район катастрофы океанографическое судно с оборудованием, которое может работать на больших глубинах. Научные работники вместе с французскими военными надеются в первую очередь обнаружить “черные” ящики, расшифровка данных которых позволит установить настоящие причины катастрофы.

По оценкам специалистов, глубина в районе падения лайнера достигает 4 км.

Как сообщал УНИАН, самолет A330-200 авиакомпании AirFrance, следовавший из Рио-де-Жанейро в Париж, исчез с экранов радаров 1 июня. На борту аэробуса находились 228 человек, граждане 31 страны, в частности одного россиянина.

Французские власти исключили версию о теракте. По предварительным данным, катастрофа произошла в результате попадания молнии в самолет, который оказался в зоне турбулентности, или же из-за неполадок в электрооборудовании. Расследование обстоятельств катастрофы состоит в компетенции правительства Франции.