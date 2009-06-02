Украина и Турция договорились разработать «дорожную карту» развития двусторонних отношений на ближайшую перспективу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, об этом стороны договорились в ходе пятого раунда украинско-турецких политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел, которые состоялись 2 июня в Анкаре.

“Дорожная карта” предусматривает активизацию контактов на высшем уровне, развитие торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, либерализацию визового режима между двумя странами, сотрудничество в рамках международных организаций.

Заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ, который возглавлял делегацию Украины, обсудил с заместителем Государственного секретаря МИД Турецкой Республики У.ЧЕВИКЁЗ широкий спектр вопросов относительно состояния и перспектив дальнейшего развития двустороннего взаимодействия между Украиной и Турцией.

Стороны выразили удовлетворение динамикой развития двустороннего сотрудничества и констатировали необходимость активизации сотрудничества в таких важных для обоих государств направлениях, как оборонная промышленность, энергетика, высокие технологии, торговля и транспорт.