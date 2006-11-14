Ющенко: до ВТО осталось 37 дней

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что 21 декабря этого года на заседании ВТО будет принято окончательное решение о вступлении Украины во Всемирную торговую организацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая сегодня в Киеве на украинско-литовском бизнес-форуме.

По словам В.ЮЩЕНКО, Украина сегодня находится в финальной стадии подготовки необходимых для вступления в ВТО документов. Он напомнил, что осталось принять 12 законопроектов и необходимая правовая база будет сформирована.

«Убежден, что 21 декабря этого года рабочая группа вынесет положительный рабочий отчет относительно вступления Украины в ВТО. Я в этом уверен. Мы почти все сделали для того, чтобы это состоялось», - отметил Президент.