Генсек НАТО заявил о способности ракет КНДР долететь до Европы и Америки

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявляет, что баллистические ракеты Северной Кореи способны долететь до Европы и Северной Америки.

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"Именно по этой причине мы должны максимально давить на Северную Корею, с использованием дипломатических средств, политических средств, но прежде всего - с полным и прозрачным применением экономических санкций", - подчеркнул Столтенберг в понедельник, 4 декабря, сообщает агентство dpa, передает DW.com.

Он также отметил, что НАТО будет продолжать обеспечивать "надежные средства сдерживания" против КНДР. "Конечно, целью является достичь мирного решения путем переговоров, поскольку война в этом регионе была бы катастрофической и имела бы глобальные последствия", - отметил Столтенберг.

4 декабря Соединенные Штаты Америки и Южная Корея начали масштабные совместные учения военно-воздушных сил (ВВС) стран в истории, которые будут происходить в течение следующих пяти дней. Маневры под названием Vigilant Ace имеют целью улучшить способность совместных действий в условиях военного времени.

Накануне, 3 декабря, в Пхеньяне заявили, что эти учения создают риск развязывания ядерной войны и лишь ускорят "самоуничтожение" США и Южной Кореи.

Как сообщал УНИАН, Пхеньян 28 ноября совершил очередной запуск баллистической ракеты. Она была выпущена в направлении Японского моря и упала за 250 километров от побережья Японии. В НАТО и ЕС осудили новые ракетные испытания Северной Кореи. Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Пхеньян «воздержаться от дальнейших дестабилизирующих шагов».