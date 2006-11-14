Автор ”Кода да Винчи” выиграл дело о плагиате

Верховный суд США отклонил апелляцию американского писателя Льюиса Пердью, обвинявшего автора "Кода да Винчи" Дэна Брауна в плагиате. Таким образом, прекращено последнее дело против автора нашумевшего романа. Тяжба длилась более полутора лет, отмечает агентство Bloomberg.

Пердью заявлял в своем иске, что сюжет и детали "Кода да Винчи" в значительной степени были позаимствованы из романа "Дочь Бога" ("Daughter of God"), опубликованного истцом в 2000 году. Пердью добивался выплаты ему убытков из-за вреда, причиненного плагиатом, от издательства Random House и киностудии Columbia Pictures, экранизировавшей роман Брауна в 2006 году.

Юристам Random House и Дэна Брауна удалось доказать, что между двумя книгами существуют настолько существенные различия, что сходство можно усмотреть только в совпадении исторических фактов и некоторых "абстрактных тем".

В апреле 2006 года Дэн Браун выиграл еще одно дело о плагиате. В незаконном использовании чужих идей и текстов его обвиняли два автора - Майкл Бейджент и Ричард Ли, опубликовавшие в 1982 году конспирологический бестселлер "Святая кровь и святой Грааль". Однако лондонский суд принял сторону автора "Кода да Винчи".

Лента.ру