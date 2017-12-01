Лучшие фото недели: невероятный вулкан на Бали, помолвка принца Гарри и дух Рождества в Европе (фотоподборка)

18:20, 01 декабря 2017
Мир
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Подборка самых впечатляющих фотографий со всего мира, опубликованных на фотосервисеReuters в течение уходящей недели.

Вулкан Агунг на Бали, Индонезия, извергает дым и пепел, 26 ноября
Вулкан Агунг на Бали, Индонезия, извергает дым и пепел, 26 ноября /  © REUTERS
Представительница ЮАР получила титул Мисс Вселенная, 26 ноября
Представительница ЮАР получила титул Мисс Вселенная, 26 ноября /  © REUTERS
Дух Рождества добрался до Японии, 27 ноября
Дух Рождества добрался до Японии, 27 ноября /  © REUTERS
Британский принц Гарри объявил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл, 27 ноября
Британский принц Гарри объявил о помолвке с американской актрисой Меган Маркл, 27 ноября /  © REUTERS
Мелания Трамп необычно украсила Белый дом к Рождеству, 27 ноября
Мелания Трамп необычно украсила Белый дом к Рождеству, 27 ноября /  © REUTERS
Высохшее водохранилище в Испании, 27 ноября
Высохшее водохранилище в Испании, 27 ноября /  © REUTERS
Рождественская ярмарка в Кельне, Германия, 28 ноября
Рождественская ярмарка в Кельне, Германия, 28 ноября /  © REUTERS
Служебная собака перед военным караулом, Китай, 28 ноября
Служебная собака перед военным караулом, Китай, 28 ноября /  © REUTERS
Лидер австралийских ''зеленых'' на слушаниях о разрешении однополых браков, 29 ноября
Лидер австралийских "зеленых" на слушаниях о разрешении однополых браков, 29 ноября /  © REUTERS
Мальчик кормит голубей в Индии, 29 ноября
Мальчик кормит голубей в Индии, 29 ноября /  © REUTERS
Папа Римский с буддийским монахом во время своего турне по Азии, 29 ноября
Папа Римский с буддийским монахом во время своего турне по Азии, 29 ноября /  © REUTERS
Страйк таксистов в Мадриде, Испания, 29 ноября
Страйк таксистов в Мадриде, Испания, 29 ноября /  © REUTERS
''Голубой'' лед у берегов Чили, 30 ноября
"Голубой" лед у берегов Чили, 30 ноября /  © REUTERS
Индийский парень на акции к Международному дню борьбы со СПИДом, 1 декабря
Индийский парень на акции к Международному дню борьбы со СПИДом, 1 декабря /  © REUTERS

В конце прошлой недели на индонезийском острове Бали проснулся вулкан Агунг, из-за чего пришлось эвакуировать несколько десятков тысяч человек и закрыть аэропорты. Впрочем, фото этого явления оказались действительно впечатляющими.

В то же время в Лас-Вегасе выбрали "Мисс Вселенная 2017" - победа досталась представительнице ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.

А в начале недели британский принц Гарри разбил сердца миллионам девушек, объявив о помолвке с американской актрисой Меган Маркл.

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