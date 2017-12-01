Лучшие фото недели: невероятный вулкан на Бали, помолвка принца Гарри и дух Рождества в Европе (фотоподборка)

В конце прошлой недели на индонезийском острове Бали проснулся вулкан Агунг, из-за чего пришлось эвакуировать несколько десятков тысяч человек и закрыть аэропорты. Впрочем, фото этого явления оказались действительно впечатляющими.

В то же время в Лас-Вегасе выбрали "Мисс Вселенная 2017" - победа досталась представительнице ЮАР Деми-Ли Нель-Питерс.

А в начале недели британский принц Гарри разбил сердца миллионам девушек, объявив о помолвке с американской актрисой Меган Маркл.