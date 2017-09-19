ФБР прослушивало экс-главу штаба Трампа Манафорта до и после президентских выборов - CNN

Федеральное бюро расследований (ФБР) США прослушивало телефонные разговоры бывшего руководителя избирательного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта до и после президентских выборов 2016 года. Прослушка велась на основании санкции суда и Закона о прослушиваниях в интересах внешней разведки (FISA). Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

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Согласно данным CNN, слежка была установлена после того, как в 2014 году ФБР начало расследование деятельности консалтинговых фирм, оказывавших услуги бывшей правящей партии Украины. По данным одного из источников, прослушку на некоторое время прекратили из-за отсутствия доказательств, но после получения нового ордера ФБР возобновило наблюдение. В рамках ордера ФБР также провело обыск хранилища, принадлежащего господину Манафорту, но было ли что-то там обнаружено — не известно.

Отмечается, что второй ордер мог быть выдан из-за подозрений в наличии связи команды Трампа с российскими властями. Как рассказали собеседники телеканала, часть перехваченных бесед Пола Манафорта была передана команде спецпрокурора США Роберта Мюллера, который ведет расследование вмешательства России в выборы в США.

Как сообщал УНИАН, экс-глава предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт в 2012-2013 годах получил 17 млн долларов от Партии регионов. Его фирме платили за работу в интересах партии, в частности, за ее предвыборную программу.