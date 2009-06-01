КНДР готовится к запуску ракеты дальнего радиуса действия

Северная Корея готовится к испытаниям ракеты дальнего радиуса действия, передает «Франс Пресс» со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Как сообщила газета «JoongAng Ilbo» со ссылкой на источники в разведке Южной Кореи, к утру понедельника баллистическая ракета была доставлена на стартовую площадку, откуда, предположительно, в ближайшее время будет произведен ее запуск.

Какая именно ракета была выведена на стартовую площадку, не сообщается. По некоторой информации, речь может идти о модифицированной версии ракеты "Тхэпходонг-2", о возможности запуска которой сообщало в субботу южнокорейское новостное агентство «Yonhap».

Как отмечает «Лента.ру», власти Северной Кореи уже неоднократно проводили испытания ракет "Тхэпходонг-2". Последний запуск такой ракеты был произведен в апреле этого года.

25 мая КНДР провела ядерные испытания на подземном полигоне неподалеку от города Кильчжу, а также запустила несколько ракет малой дальности, чем вызвала резкую критику со стороны мирового сообщества.

Совет безопасности ООН на экстренном заседании, состоявшемся 25 мая в Нью-Йорке, резко осудил ядерные испытания КНДР и объявил о подготовке резолюции на основании действий Пхеньяна.