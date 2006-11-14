Абрамовича от стресса лечила бригада из 30 невропатологов

Губернатора Чукотки Романа Абрамовича видели в австрийском оздоровительном центре "Ланзерхоф", сообщает The Daily Mail.

Управляющий комплекса Андреас Визер (Andreas Wieser) отказался комментировать пребывание Абрамовича, однако анонимный сотрудник центра, которого цитируют журналисты, заявил, что владельцу футбольного клуба "Челси" был назначен ряд процедур для "снятия нервного напряжения".

По данным издания, в "Ланзерхофе" Абрамович занял целое крыло, нанял около 30 специалистов и пробыл в центре десять дней, заплатив за проживание и лечение около 600 тысяч фунтов (около 1,1 миллиона долларов). Как отмечает газета, процедуры по избавлению от стресса, применяемые в "Ланзерхофе", включают в себя массаж, дыхательные упражнения и беседы с психологом.

Журналисты полагают, что необходимость "снять напряжение" связана с бракоразводным процессом Абрамовича, который, по неподтвержденной информации, готовит его супруга Ирина, а также слухами о его романтической связи с российской моделью Дарьей Жуковой.

В то же время, пресс-секретарь Романа Абрамовича Джон Манн (John Mann) утверждает, что пребывание предпринимателя в "Ланзерхофе" никак не связано со "стрессом". По словам Манна, Абрамович просто провел там отпуск.

Сама Дарья Жукова, как сообщает "Комсомольская правда", в настоящее время "отрывается на московских тусовках". На днях, по информации издания, Жукова пришла на день рождения певца Вилли Токарева в компании своего бывшего бойфренда теннисиста Марата Сафина.

Лента.ру