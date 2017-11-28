В сети показали откровенные фото будущей жены принца Гарри Меган Маркл
15:44, 28 ноября 2017Мир
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В сериале "Форс-мажоры", где Маркл играла главную роль, довольно много откровенных постельных сцен.
Меган Маркл до помолвки снималась в сериале / telegram.me/Lshort
После объявления о помолвке с принцем Гарри в сети появились откровенные снимки американской актрисы Меган Маркл. Фото опубликовал телеграм-канал Life Shot.
Кроме того, кадры из сериала "Форс-мажоры", где Маркл играла главную роль, изобилуют провокационными постельными сценами. Сейчас же стало известно, что Маркл покинула сериал, чтобы сосредоточиться на будущей семье и благотворительности.
July 29, 2015
Meghan Markle Calls Time On Website https://t.co/vMQlYn7bQipic.twitter.com/n5qUDmhN8D— monica klon (@MonicaKlon) April 11, 2017
giphy.com
giphy.com
Как сообщал УНИАН, принц Гарри рассказал, как сделал предложение Меган Маркл.
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