В сети показали откровенные фото будущей жены принца Гарри Меган Маркл

После объявления о помолвке с принцем Гарри в сети появились откровенные снимки американской актрисы Меган Маркл. Фото опубликовал телеграм-канал Life Shot.

Кроме того, кадры из сериала "Форс-мажоры", где Маркл играла главную роль, изобилуют провокационными постельными сценами. Сейчас же стало известно, что Маркл покинула сериал, чтобы сосредоточиться на будущей семье и благотворительности.

Meghan Markle Calls Time On Website https://t.co/vMQlYn7bQipic.twitter.com/n5qUDmhN8D — monica klon (@MonicaKlon) April 11, 2017

Как сообщал УНИАН, принц Гарри рассказал, как сделал предложение Меган Маркл.