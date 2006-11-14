Экс-мэр Нью-Йорка собирается стать президентом (фото)

Бывший мэр Нью-Йорка республиканец Рудольфо Джулиани сделал первый шаг к началу кампании по борьбе за президентское кресло. Как сообщает (С) Associated Press, он представил необходимые документы для создания так называемого "президентского исследовательского комитета" - некоммерческой организации, которая позволит ему собирать средства на предвыборные цели.

Р.Джулиани занимал пост мэра, когда Нью-Йорк пережил самую страшную за всю историю страны трагедию - теракты 11 сентября 2001г. Многие американцы считают, что именно тогда наилучшим образом проявились его лидерские качества.

Р.Джулиани заявлял ранее, что примет решение об участии в президентской гонке только после промежуточных выборов в конгресс США. Напомним, голосование состоялось 7 ноября 2006г. По его итогам большинство в обеих палатах конгресса получили демократы. Президентские выборы в США состоятся в 2008г.

Бывший мэр Нью-Йорка причисляет себя к числу умеренных политиков. Он выступает за регулирование продажи и использования оружия и защищает право женщин на аборты, что идет вразрез с консервативной политической платформой Республиканской партии.

Находясь на посту мэра Нью-Йорка, в мае 2000г. Рудольф Джулиани был вынужден в связи с болезнью отказаться от участия в борьбе за сенаторское кресло, освободив, таким образом, дорогу для кандидата от демократов Хилари Клинтон, которая успешно выиграла последние выборы, заняв кресло сенатора.

Кроме того, Р.Джулиани было присуждено звание "Человек года - 2001". Ежегодно этот титул присуждает американский журнал Time. Звание "Человек года" в разное время получали такие всемирно известные люди, как Уинстон Черчиль, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Рональд Рейган, Билл Клинтон. Титул "Человек года" присуждается личности, которая в течение года оказала наибольшее влияние на мировой исторический процесс, вне зависимости от того, было оно положительным или отрицательным.

РБК