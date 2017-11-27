Партия Меркель ищет пути выхода из политического кризиса в Германии

Ангела Меркель (Angela Merkel) вечером в воскресенье, 26 ноября, в Берлине начала встречу с несколькими другими лидерами Христианско-демократического союза (ХДС). В ходе встречи, как ожидается, руководители партии обсудят дальнейшие действия по преодолению политического кризиса в стране, в том числе встреча с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером(Frank-Walter Steinmeier), как пишет DW.

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В этой встрече, кроме канцлера Меркель, на следующей неделе должны принять участие лидеры Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц (Martin Schulz) и Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеегофер (Horst Seehofer). Напомним, что длительные предварительные переговоры относительно создания коалиции "Ямайка" между лидерами партий ХДС/ХСС, Зелеными и Свободными демократами закончились провалом.

На фоне этого провала немецкие политики вновь заговорили о создании большой коалиции между ХДС/ХСС и СДПГ. "Альянс консерваторов и СДПГ - лучший вариант для Германии, чем коалиция "Ямайка", новые выборы или правительство меньшинства", - процитировало 26 ноября лидера ХСС Зеегофера издание Bild am Sonntag.

Тем временем институтом Emnid проведено по заказу Bild am Sonntag опрос, результаты которого свидетельствуют, что более половины жителей Германии (52 процента) выступают за создание "большой правительственной коалиции".