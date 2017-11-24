Число жертв теракта в Египте возросло до 184

В результате атаки на мечеть на севере Синайского полуострова погибло 184 человек, еще около 125 человек пострадали. Об этом сообщает агентство MENA.

Читайте такжеВзрыв в египетской мечети: фото с места проишествияНападение на мечеть было совершено во время пятничной молитвы в населенном пункте Эр-Рауда, расположенном неподалеку от столицы провинции Северный Синай. Террористы сначала привели в действие взрывное устройство, а затем открыли огонь по людям.

Ни одна из действующих в стране экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за эту атаку.

В связи с терактом министерство внутренних дел Египта объявило о введении чрезвычайного положения в Каире. Силовым структурам дано распоряжение взять под охрану все государственные и общественно значимые учреждения. Власти Египта объявили общенациональный трехдневный траур по жертвам террористической атаки.