Apple предложила ФБР помочь взломать телефон техасского стрелка

В корпорации Apple предложили Федеральному бюро расследований (ФБР) помочь разблокировать iPhone Девина Келли, расстрелявшего прихожан в техасской церкви. Об этом изданию New York Post сообщили в пресс-службе Apple.

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«Мы были потрясены и опечалены трагедией в Техасе. Наши специалисты сразу же обратились в ФБР, узнав, что следователи пытались получить доступ к iPhone стрелка. Мы предложили свою помощь и сказали, что мы ускорим наш ответ по юридическим запросам, которые они ФБР нам отправят», - рассказал собеседник издания, передат РБК.

Напомним, стрелок открыл огонь по прихожанам в церкви города Сатерленд-Спрингс в штате Техас 5 ноября. Келли расстрелял из автоматической винтовки 26 человек и ранил еще 20 человек. По данным местного шерифа, после нападения он пытался скрыться с места преступления, но не смог и покончил с собой.