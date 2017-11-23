Мугабе получил иммунитет от уголовного преследования и возможность остаться в Зимбабве - СМИ

Бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе получил иммунитет от уголовного преследования и гарантии безопасности его пребывания в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники, передает РБК.

Уточняется, что данные требования Мугабе выдвигал в качестве условий своей отставки. По словам источника агентства, 93-летний президент не хочет навсегда покидать Зимбабве. «Ему была важна гарантия безопасности, чтобы остаться в стране. Но это не должно помешать ему выезжать за границу, когда ему захочется или придется», - сказал собеседник агентства.

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Мугабе по закону имел право назвать преемника, но не сделал этого. Имя его преемника огласил парламент. Страну возглавит Эммерсон Мнангагва. Он должен приступить к исполнению своих обязанностей 24 ноября.

21 ноября спикер парламента Зимбабве заявил, что Мугабе ушел в отставку. В прошении президента об отставке говорилось, что он покидает свой пост ради «обеспечения плавной передачи власти» в стране. При этом он указал, что Мугабе добровольно решил уйти с должности.

Это произошло после того, как парламент запустил процедуру импичмента, чтобы отстранить президента от власти. До этого Мугабе отказался ​добровольно уйти в отставку, как того от него требовали члены правящей партии ZANU-PF.

15 ноября военные, которые к тому времени уже контролировали столицу страны Хараре, поместили президента и его жену под домашний арест. После этого президент Зимбабве в эфире государственного телевидения заявил, что не покинет свой пост.