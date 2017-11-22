С 2018 года в Польше изменятся правила трудоустройства иностранцев

С января следующего года в Польше вступят в силу новые правила трудоустройства иностранцев. Как передает Польское радио, об этом сообщила директор Уездного управления труда в городе Груец Мажанна Скочек.

По ее словам, декларация о намерении трудоустроить иностранца, которая выдается работодателю бесплатно, будет заменена платными разрешениями на сезонные работы, в частности, полеводство, садоводство, туристическую и гастрономическую отрасли.

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«Эти разрешения на сезонную работу будут двух видов: два этапа предоставления разрешений касаться иностранцев, которые находятся за пределами Польши, а один этап - иностранцев, которые уже находятся в Польше и имеют разрешение на легальное пребывание на другом основании, чем сезонные работы», - сказала она.

В случае иностранцев, которые находятся за пределами Польши, работодатель будет составлять заявление о предоставлении разрешения на сезонные работы, на основании этого разрешения иностранец сможет открыть визу в Польшу. Иностранцы, имеющие биометрические паспорта, смогут въехать с таким разрешением в Польшу без виз. Работодатель обязан зарегистрировать иностранного работника в управлении труда.