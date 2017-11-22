Остросюжетный боевик: в сети появилось видео бегства военного с Северной в Южную Корею

Северокорейский военный совершил драматический побег в Южную Корею, который попал на видео и опубликован в сети. Видео появилось на сайте YouTube.

Военный КНДР проник в демилитаризованную зону и совершил успешный побег.

На видео показано, как автомобиль беглеца едет по дороге в направлении границы.

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Машина военного застряла на обочине, после чего северокорейский военный начал убегать. Мужчина выскочил из машины и побежал на южную сторону границы.

Северокорейские военные преследуют беглеца, стреляя ему вслед. Преследователям удалось ранить мужчину, однако он упал в кучу листьев, где его подобрали южнокорейские солдаты.

Позже перебежчика вертолетом ООН доставили в медицинский центр и сделали операцию, которая длилась в течение пяти часов. У него были многочисленные повреждения внутренних органов, сейчас он подключен к аппарату искусственного дыхания.

Как сообщал УНИАН, Соединенные Штаты Америки 21 ноября ввели санкции против ряда компаний из КНДР и Китая.