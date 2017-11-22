США расширили санкционные списки против КНДР
В американские санкционные списки попали юридические лица, зарегистрированные на территории КНДР, Китая и РФ.
США расширили санкционные списки, связанные с КНДР. Об этом пресс-служба американского министерства финансов сообщила 21 ноября.
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Ограничительные меры за связи с КНДР применят в отношении одного физического лица (гражданин Китая) и 13 юридических лиц, некоторые из которых зарегистрированы на территории КНР. Также одна компания, Nam Nam General Corporation, работает на территории России, Польши, Китая и Северной Кореи.
В санкционный список попали и 20 судов, которые ходят под флагом КНДР.
США неоднократно ужесточали санкции против Северной Кореи за испытание ядерного оружия и баллистических ракет.
20 ноября президент США Дональд Трамп обвинил КНДР в спонсировании терроризма и анонсировал новые меры.