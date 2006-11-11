США наложили вето на проект антиизраильской резолюции ООН

Соединенные Штаты в субботу наложили вето на проект резолюции ООН, осуждающей Израиль за нанесение артиллерийского удара по кварталам города Бейт Ханун, в результате которого погибли 19 и были ранены десятки человек, сообщает AFP.

Хотя в тексте резолюции содержалось и осуждение обстрелов израильских городов с палестинской территории, представитель США в ООН Джон Болтон (John Bolton) заявил, что проект является "несбалансированным, направленным против Израиля и политически мотивированным"

За проект резолюции, представленный Катаром, проголосовали 10 членов Совета Безопасности ООН, четыре воздержались.

Напомним, что официальный Иерусалим принес извинения семьям погибших и пострадавшим, а также выразил сожаление по поводу произошедшего. Однако арабы извинения не приняли. Палестинские боевики клянуться во что бы то ни стало отомстить Израилю за убийство своих сограждан.

Лента.ру