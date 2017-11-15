Украинский "ангел" не появится на шоу Victoria's Secret: модели отказали в визе

18:28, 15 ноября 2017
Мир
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Кроме нее на шоу не попадут три российские модели: Катя Григорьева, Ирина Шарипова и Юлия Белякова.

Официальная причина отказа неизвестна / bestin.ua

Юная украинская модель Дарья Хлыстун, которая должна была статьпервой участницей от Украины в масштабном шоу Victoria's Secret, не попадет на него. Об этом передает Buro 24/7.

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Причиной стал отказ Дарье в китайской визе. Кроме нее на шоу не попадут три российские модели: Катя Григорьева, Ирина Шарипова и Юлия Белякова.

Хлыстун должна была выйти на подиум вместе с "ангелами" Адрианой Лимой, Алессандрой Амбросио, Бехати Принслу, Лили Олдридж, Мартой Хант, Тейлор Хилл и другими супермоделями. Таким образом, она должна была стать участницей основной части шоу.

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Теги: #Дарья Хлыстун#Victoria's Secret