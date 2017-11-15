Украинский "ангел" не появится на шоу Victoria's Secret: модели отказали в визе

Юная украинская модель Дарья Хлыстун, которая должна была статьпервой участницей от Украины в масштабном шоу Victoria's Secret, не попадет на него. Об этом передает Buro 24/7.

Читайте такжеПервая украинка на шоу Victoria's Secret: модель рассказала, каким был ее путь к успеху (видео)

Причиной стал отказ Дарье в китайской визе. Кроме нее на шоу не попадут три российские модели: Катя Григорьева, Ирина Шарипова и Юлия Белякова.

Хлыстун должна была выйти на подиум вместе с "ангелами" Адрианой Лимой, Алессандрой Амбросио, Бехати Принслу, Лили Олдридж, Мартой Хант, Тейлор Хилл и другими супермоделями. Таким образом, она должна была стать участницей основной части шоу.