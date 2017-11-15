Героическая реакция учителей во время стрельбы спасла десятки детских жизней в Калифорнии (видео)

Героическая реакция учителей спасла десятки детских жизней в Калифорнии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Злоумышленник, убив четырех человек, с винтовкой пришел в школу. Там жертв могло быть значительно больше. Но учителя без всякой команды от правоохранителей смогли спасти своих учеников. Стандартную инструкцию на такие случаи американские полицейские пытаются донести к каждой школе.

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Они организованно вывели учащихся из коридоров и забаррикадировались в классах дождавшись, пока полиция нейтрализует нападающего.

Как сообщал УНИАН ранее, в штате Калифорния (США) 14 ноября утром по местному времени к начальной школе в сельской местности в заповеднике "Ранчо Техама" вблизи города Ред-Блафф ворвался преступник и открыл стрельбу. Перед этим он ездил по населенному пункту на авто и стрелял в тех, кого видел.