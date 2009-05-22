Президент США получит два простых вертолета вместо одного навороченного

Вместо президентского вертолета VH-71 Kestrel, программа разработки которого была приостановлена на прошлой неделе военным ведомством США, американский президент может получить два типа машин, предзначенные для разных целей. Об этом, как сообщает Defense News, заявил 20 мая глава Пентагона Роберт Гейтс. По словам министра обороны США, в настоящее время он рассматривает такую возможность.

Гейтс, в частности, отметил, что первый вертолет планируется для обычных рутинных перелетов. К примеру, для транспортировки главы государства из Белого дома на территорию авиабазы Эндрюс в Мериленде, где базируется "первый борт". Второй, который министр обороны США назвал "спасательным" ("escape helicopter"), можно будет применять в критических ситуациях.

Других подробностей Роберт Гейтс не сообщил. Пока также остается неясным, какие именно вертолеты рассматривают военные на эти роли. Тем не менее, по словам пресс-секретаря Пентагона Джеффри Моррелла (Geoff Morrell), эта работа возложена на три структуры - военный департамент Белого дома, офис заместителя министра обороны по закупкам, технологиям и логистике, а также на ВМС США.

Работы по программе президентского вертолета нового поколения VH-71 Kestrel были практически полностью приостановлены 15 мая 2009 года, а изначально намерения о закрытии проекта анонсировал в апреле этого же года министр обороны США Роберт Гейтс. Одним из мотивов этого решения называют рост стоимости проекта, который за шесть лет подорожал примерно с 6 до 13 миллиардов долларов. Также, по некоторым данным, VH-71 Kestrel не отвечал некоторым требованиям ВМС и Белого дома.

Лента.ру