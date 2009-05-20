Украину выгонят из ПАСЕ?

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в июне на летней сессии рассмотрит проект доклада о лишении украинской делегации полномочий.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Совета Европы.

Согласно сообщению, 20 депутатов-членов ПАСЕ подготовили проект соответствующей резолюции, который был зарегистрирован в Секретариате 19 мая этого года.

В проекте резолюции отмечается, что украинская сторона отказывается подать третью кандидатуру к перечню кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека, что “подрывает доверие к суду”.

“Ассамблея считает это серьезным нарушением базовых принципов Совета Европы”, - отмечается в проекте резолюции.

Проект резолюции подготовлен швейцарским депутатом Диком МАРТИ.

Как сообщал УНИАН, Украина подала первый перечень из трех кандидатов на должность судьи Европейского суда по правам человека 14 сентября 2007 года. После этого один из кандидатов в сентябре взял самоотвод, а в ноябре взял самоотвод другой кандидат, предложенный вместо него. Таким образом, на сегодня перечень состоит только из двух кандидатов вместо необходимых трех.