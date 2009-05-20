Ющенко обещает способствовать объединению православия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает и в дальнейшем способствовать реализации идеи объединения украинского православия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО сказал журналистам, рассказывая о своей встрече со Вселенским патриархом ВАРФОЛОМЕЕМ I.

Президент подчеркнул важность поддержания диалога со Вселенским патриархом и Вселенским православием.

Он также подчеркнул, что ситуация с православием в Украине – непростые межконфессиональные отношения, нуждающиеся в совершенствовании. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что государство не имеет права вмешиваться во внутрицерковные дела, но должно всячески способствовать объединению верующих.

Президент пообещал, что и в дальнейшем будет поднимать этот вопрос во время встреч со Вселенским патриархом, и с Патриархом московским и всея Руси.

Украина готова обеспечить условия для открытия и работы в Киеве постоянного представительства Вселенской патриархии с тем, чтобы активизировать контакты Вселенской патриархии с Украиной.

«Учитывая встающие перед нами вызовы, этот диалог нам необходимо интенсифицировать на всех уровнях», - сказал В.ЮЩЕНКО Вселенскому патриарху.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО отметил, что в нашем государстве с большой надеждой восприняли сообщение о намерениях активизировать подготовку к Великому Всеправославному Собору и проведение в этой связи встреч представителей поместных православных церквей.

Президент Украины также отметил, что Украинское государство, как и ранее, заинтересовано в объединении православных церквей Украины в единую поместную церковь.