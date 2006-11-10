Ющенко поблагодарил Буша и конгрессменов США

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поблагодарил Президента Соединенных Штатов Америки Джорджа БУША и представителей Конгресса США за выделение в Вашингтоне участка для сооружения памятника жертвам Голодомора в Украине 1932-33 годов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в письме Президенту США Дж.БУШУ В.ЮЩЕНКО поблагодарил за подписание им закона о выделении правительству Украины участка в г. Вашингтон для сооружения памятника жертвам Голодомора в Украине.

«Благодарю Вас за почтение памяти миллионов невинных людей, которые положили свои жизни на страшный алтарь тоталитарного советского режима. Монументальная дань уважения им в сердце свободного мира, Вашингтоне, будет напоминать, что только свобода и демократия могут быть гарантией неповторения ужасной трагедии», – говорится в письме главы Украинского государства.

Также В.ЮЩЕНКО направил письма сенатору США Карлу ЛЕВИНУ и члену Палаты представителей Конгресса США Сандеру ЛЕВИНУ, в которых поблагодарил за проведение соответствующего законопроекта через Сенат США и Палату представителей.

Как сообщал УНИАН, Сенат США 29 сентября проголосовал за законопроект сенатора К.ЛЕВИНА о предоставлении разрешения правительству Украины на установление в Вашингтоне (округ Колумбия) памятника жертвам Голодомора 1932-33 годов в Украине. 14 октября Президент США Дж.БУШ подписал этот закон.