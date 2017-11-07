В Берлине появились украиноязычные автобусные экскурсии (видео)

В Берлине появились украиноязычные автобусные экскурсии. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Фонограмма помогает туристам знакомиться с городскими достопримечательностями. Берлин стал первым в Западной Европе городом с украиноязычными маршрутами.

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Теперь можно услышать рассказ о достопримечательностях немецкой столицы на украинском языке.

Ранее сообщалось, что в Германии разоблачили схему по "омоложению" автомобилей для Украины.