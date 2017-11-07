В Берлине появились украиноязычные автобусные экскурсии (видео)
11:41, 07 ноября 2017Мир
235 0
Берлин стал первым в Западной Европе городом с украиноязычными маршрутами.
В Берлине в экскурсионных автобусах заработали украинские аудиогиды
В Берлине появились украиноязычные автобусные экскурсии. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Фонограмма помогает туристам знакомиться с городскими достопримечательностями. Берлин стал первым в Западной Европе городом с украиноязычными маршрутами.
Читайте такжеЭкономисты определили самый дорогой город для иностранцев (видео)
Теперь можно услышать рассказ о достопримечательностях немецкой столицы на украинском языке.
Ранее сообщалось, что в Германии разоблачили схему по "омоложению" автомобилей для Украины.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter