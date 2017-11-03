В Германии разоблачили схему по "омоложению" автомобилей для Украины

Прокуратура города Галле возбудила уголовное дело против трех должностных лиц по подозрению в подделке регистрационных документов автомобилей, предназначенных для ввоза в Украину. Об этом пишет DW.

Так, местная прокуратура возбудила уголовное дело против трех сотрудниц ведомства, ответственного за регистрацию автомобилей. Как сообщил в эфире телерадиокомпании MDR официальный представитель прокуратуры Галле, главная подозрение заключается в том, что эти три должностных лица за денежное вознаграждение участвовали в коррупционной схеме, "омолаживая" регистрационные документы для автомобилей, которые впоследствии ввозились в Украину.

В прошлом году в Украине вступил в силу закон о значительном снижении ставки акцизного сбора на импортные подержанные авто. Нововведения должны были поощрить импорт новых и более экологичных автомобилей, сошедших с конвейера после 2010-го года, и одновременно сделать импорт более старых, менее экологичных автомобилей непривлекательным.

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Как объяснил глава Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко, именно на этой разнице и строятся подобные коррупционные схемы. "На автомобили, которые младше 2010-го года, с объемом двигателя, например, в 1,5 литра, акциз составляет 0,063 евро за кубический сантиметр. За такой автомобиль нужно заплатить всего 93 евро, а за такое же авто старше 2010-го года - уже 2225 евро", - говорит Назаренко.

Эксперт добавляет, что обычно "провернуть" такую схему в Украине не возможно без участия украинских таможенников, ведь они могут легко проверить соответствие машины разрешительным документам с помощью кода VIN, что выбит на кузове.

Но в случае с немецкими регистрационными документами, похоже, как раз украинские чиновники передали информацию о злоупотреблениях немецким коллегам. Согласно сообщениям местных СМИ, выйти на след нечестных на руку чиновниц помогла именно информация из Украины.

По данным прокуратуры, к махинации были причастны три автодилеры из Галле. И так эта схема работала: автодилеры, которые стремились избавиться от старых некрасивых автомобилей, работали в сговоре с чиновницами из ведомства регистрации. Те "снимали" с сопроводительных документов на машину несколько "лишних" лет, а после этого авто с новым "свидетельством о рождении" отправлялось на украинскую границу и ввозилось по низким акцизом.

На сегодняшний день обнаружено по меньшей мере 82 автомобиля, регистрационная документация которых вызывает подозрения у следователей. Расследование по делу началось еще в августе. Тогда же были проведены и обыски в офисах автодилеров и ведомствах регистрации авто. О подозреваемых сотрудницах известно немного - лишь то, что одна из них работала в Галле, две другие - в Кетене. Им грозит наказание сроком от шести месяцев до пяти лет лишения свободы.

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