В Москве уверены, что Украина обречена на газовое сотрудничество с ними

Постоянный представитель России при ЕС Владимир ЧИЖОВ выступает за создание механизмов по предотвращению кризисных ситуаций между Россией и Европейским Союзом в сфере энергетики.

Об этом он сказал в интервью газете «НГ-дипкурьер» от 18 мая 2009 года.

«Механизм раннего предупреждения в сфере энергетики – достаточно полезная обоюдная инициатива. Это не значит, что где-то стоит красный телефон прямой связи, и кто-то кому-то звонит и говорит: «Сейчас отключим газ» или «Трубу прорвало». Это, конечно, важно, но дело не только в этом», - сказал В.ЧИЖОВ.

По его словам, речь идет и о подготовке законодательных мер, проектов с третьими странами.

В то же время, В.ЧИЖОВ подчеркнул, что у РФ возникали вопросы об эффективности механизма предупреждения, когда в марте ЕС и Киев приняли декларацию о модернизации газотранспортной сети Украины.

«Делалось это без нас. Мы ознакомились с проектом декларации буквально за несколько дней, когда, по заверениям наших еэсовских партнеров, что-либо менять было уже поздно», - сказал В.ЧИЖОВ.

По его словам, этот документ вызывал массу вопросов.

«За время, пока я работаю на еэсовском направлении, Евросоюз постоянно, как «Отче наш», твердил о необходимости диверсификации маршрутов. А в той декларации было написано, что необходимо расширить пропускную способность ГТС Украины на 60 миллиардов кубометров, то есть более чем в полтора раза. Какая уж тут диверсификация? А главное – откуда они возьмутся, эти 60 миллиардов кубометров? Взяться они могут только из России, поскольку другого источника для ГТС Украины не существует в природе», - сказал он.

В.ЧИЖОВ отметил, что подобный проект лишь укрепил бы доминирующее положение Украины как транзитной страны. «С тех пор мы получили массу заверений как со стороны ЕС, так и от украинского руководства о том, что ничего без нас они делать не собираются», - добавил он.