Скончался один из самых известных ведущих CBS News (фото)

В Нью-Йорке в четверг в возрасте 65 лет скончался знаменитый тележурналист Эд Брэдли (Ed Bradley).

Брэдли, умерший от рака крови, долгие годы был корреспондентом и ведущим программы "60 Minutes" на телеканале CBS News, сообщает AP. При этом он стал одним из первых чернокожих журналистов, появившемся в эфире крупнейшего американского телеканала. Брэдли также был первым корреспондентом-афроамериканцем, получившим постоянную аккредитацию при Белом доме.

Кроме работы для "60 Minutes", он также создал несколько полнометражных документальных фильмов.

За 35 лет сотрудничества с СBS News Брэдли в общей сложности 19 раз получал награду "Эмми" – самую престижную премию в области телевидения. Национальной ассоциацией чернокожих журналистов Эду Брэдли была присвоена высшая награда - "За пожизненные достижения".

Лента.ру