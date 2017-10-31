Экс-главу Каталонии Пучдемона вызвали в суд для дачи показаний

Бывший глава региональной администрации Каталонии Карлес Пучдемон, которому в Испании могут грозить 30 лет тюрьмы за подстрекательство к мятежу, вызван в Верховный суд Испании для дачи показаний 2 и 3 ноября.

Как сообщают во вторник, 31 октября, информагентства, политику также вменяют в вину участие в антиправительственных выступлениях и незаконное присвоение госсредств, передает DW.com.

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Наряду с Пучдемоном в суд приглашены еще 13 членов его администрации.

Ранее экс-глава Каталонии заявил, что готов признать результаты внеочередных выборов в региональный парламент, запланированных на 21 декабря, и не будет скрываться от испанской юстиции.

Политик пообещал вернуться в страну сразу же после того, как ему будет гарантировано справедливое судебное разбирательство в Испании. Экс-глава каталонской администрации также указал, что не собирается просить политического убежища в Бельгии.