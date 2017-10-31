Смерть журналистки на подводной лодке в Дании: изобретатель признал, что расчленил тело, но не признал убийство

Датский изобретатель Петер Мадсен признался в том, что расчленил тело шведской журналистки Ким Валль на борту своей подлодки. Однако признавать убийство он отказался, сообщает Би-би-си.

Мадсен, как следует из заявления полиции Дании, также сознался в том, что выбросил фрагменты тела журналистки в море. По словам 46-летнего изобретателя, Валль умерла в августе, отравившись угарным газом на борту его подводной лодки. В это время сам Мадсен был на палубе.

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До этого изобретатель утверждал, что девушка погибла после того, как ей на голову упал тяжелый люк. При этом раньше он отрицал, что расчленил ее тело.

В начале октября в заливе Коге неподалеку от Копенгагена водолазы обнаружили несколько сумок. В них были конечности, одежда и голова погибшей журналистки. Полиция заявила, что в сумках также был металлический груз, чтобы затопить сумки.

Тело Валль было найдено 21 августа. Во время экспертизы на нем были обнаружены ножевые ранения в области паха и грудной клетки, которые, как считают эксперты, были нанесены в момент или сразу после смерти.

Изначально обвинения против Мадсена включали убийство и расчленение тела Ким Валль. Однако в понедельник полиция объявила, что к списку обвинений добавлено надругательство над телом. Изобретатель вину не признает.

В последний раз тридцатилетнюю журналистку видели живой вечером 10 августа. Вместе в Мадсеном она отправилась в плаванье на 40-тонной подводной лодке UC3 Nautilus, которую изобретатель построил сам. Журналистка собиралась подготовить материал о его изобретении.

Тревогу поднял молодой человек Валль, когда на следующий день она не вернулась из путешествия. Сначала Мадсен утверждал, что высадил девушку в Копенгагене. Позднее он изменил показания, заявив, что в море случилась "страшная трагедия", он "похоронил" Валль в море и планировал совершить самоубийство, затопив подлодку.

Кроме того, в начале октября датский прокурор Якоб Бук-Йенсен сообщил, что на жестком диске, предположительно принадлежащем Мадсену, обнаружены кадры с обезглавливанием женщин. Мадсен заявил, что жесткий диск ему не принадлежит.