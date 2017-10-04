После загадочного убийства журналистки в Дании у изобретателя подлодки нашли видео с обезглавливанием женщин

У датского изобретателя, создателя подлодки "Наутилус" Петера Мадсена, обнаружено видео, на котором у женщин отрезают голову. Жертвы в этот момент живы. Видеозапись была найдена на жестком диске компьютера, изъятого у Мадсена, передает Meduza со ссылкой BBC News.

Петер Мадсен подозревается в убийстве шведской журналистки Ким Валль, с которой он выходил в море на подлодке. Мадсен заявил, что Валль погибла в результате несчастного случая, он испугался и выбросил тело в море.

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Обезглавленное тело журналистки с отрезанными конечностями было обнаружено спустя две недели после того, как Валль не вернулась с "Наутилуса".

Как сообщал УНИАН, журналистка Ким Валль, сотрудничавшая как фрилансер с New York Times, Guardian и Vice, 10 августа отправилась в плавание на самой крупной в мире частной подводной лодке «Наутилус». Кроме нее на подлодке был только создатель судна Петер Мадсен, над материалом о котором она работала.

На следующий день Мадсен подал сигнал о помощи, заявив о неполадках на подлодке. Вскоре после того, как Мадсена сняли с субмарины, она затонула.

Сначала Мадсен утверждал, что накануне высадил журналистку на берег, но потом признался, что женщина умерла. По версии Мадсена, причиной смерти Валль стал несчастный случай - якобы она ударилась о 70-килограммовый люк.