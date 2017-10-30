Россия использует события в Каталонии для ослабления Европы - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявляет, что Российская Федерация использует события в Каталонии для ослабления Европы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и сотрудничества Королевства Испания Альфонсо Дастисом в Киеве.

"Мы прекрасно знаем, что Россия пытается использовать эти события, чтобы построить ложную логику происходящего в Европе", - подчеркнул Климкин.

"Пытаясь поставить в один ряд незаконную оккупацию Крыма, происходящее в Каталонии, или то, что происходит вокруг Косово, а также поддерживая те силы в Европе, которые пытаются дестабилизировать ситуацию и ослабить Европу, таким образом продолжая гибридную войну против европейского проекта", - сказал Климкин.

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По его словам, перед Украиной и Испанией стоят общие вызовы и общие задачи, над которыми они будут вместе работать.

Как сообщал УНИАН, 1 октября в Каталонии состоялся референдум относительно независимости. По данным организаторов, явка составила 42% граждан, имеющих право голоса. За независимость региона высказались 90% проголосовавших.

Каталонский парламент 27 октября проголосовал за резолюцию, которая формально декларирует независимость автономии от Испании.

Испания выступает против независимости Каталонии, и в тот же день испанский сенат одобрил план правительства по введению прямого управления над Каталонией, а премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о роспуске правительства Каталонии и каталонского парламента.

Досрочные выборы в Каталонии назначены на 21 декабря.

Руководителем правительства Каталонии временно назначена первый вице-премьер-министр Испании Сорайя Саэнс де Сантамария.

Евросоюз и США заявили, что не признают независимость Каталонии.

Климкин подчеркнул, что Украина поддерживает территориальную целостность Испании в пределах международно-признанных границ.