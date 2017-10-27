В России Путин запустил сразу четыре баллистических ракеты

Президент РФ Владимир Путин принял участие в тренировке по управлению ядерными силами России и произвел пуск четырех баллистических ракет. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

«В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие ракетных войск стратегического назначения (РВСН), атомных субмарин северного и тихоокеанского флотов, дальней авиации воздушно-космических сил Российской Федерации. Верховный главнокомандующий произвел пуск четырёх баллистических ракет», - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, комплекс задач выполняли самолеты дальней авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3, которые, взлетев с базовых аэродромов Украинка, Энгельс и Шайковка, осуществили пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах Кура (Камчатка), Пембой (Республика Коми) и Теректа (Казахстан).

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Боевой расчет РВСН с государственного испытательного космодрома Плесецк произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь» по цели, расположенной на полигоне Кура.

Атомная подводная лодка тихоокеанского флота осуществила залповый пуск двух баллистических ракет из акватории Охотского моря по полигону Чижа (Архангельская область), а подводный корабль северного флота из акватории Баренцева моря выпустил баллистическую ракету по полигону Кура.

По результатам тренировки задачи были выполнены в полном объеме. Все учебные цели успешно поражены, заверили в Минобороны РФ.

Ранее стало известно, что с космодрома в США запустили секретный спутник-разведчик.