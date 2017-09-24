С космодрома в США запустили секретный спутник-разведчик (видео)

Ракета-носитель Atlas V с секретным спутником-разведчиком успешно стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Как сообщает портал NASA Spaceflight, пуск ракеты с миссией NROL-42 для Национального разведывательного управления состоялся в 22:49 по местному времени в субботу, 23 сентября (8:49 воскресенье, 24 сентября, по киевскому времени).

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Планировалось, что запуск будет осуществлен 22 сентября, но его перенесли из-за неисправности батареи на разгонный блок носителя. До этого пуск откладывался в связи с приближением урагана "Ирма".

Подробная информации о спутнике не разглашается. Однако, как отмечает портал Gears Of Biz, аппарат может быть оснащен дополнительным пакетом инструментов.

Среди них прибор HEO-4. Он представляет собой космическую систему, способную отслеживать запуски ракет в северных широтах.