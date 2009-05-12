США экстрадировали обвиняемого в пособничестве нацистам Демьянюка

США экстрадировали в Германию обвиняемого в пособничестве нацистам в годы войны Ивана ДЕМЬЯНЮКА, сообщает РИА «Новости»

Официальные источники не комментируют факт экстрадиции, равно как и не сообщают подробности о процессе выдворения И.ДЕМЬЯНЮКА.

Ранее немецкие официальные лица сообщали, что прибытие И.ДЕМЬЯНЮКА ожидается во вторник. Он предстанет перед судьей, который предъявит ему официальные обвинения. Также ему предоставят возможность выступить перед судом.

В Германии И.ДЕМЬЯНЮК, как ожидается, будет содержаться в медицинском отделении мюнхенской тюрьмы. По словам представителей германского правительства, тюремные власти уже начали необходимые приготовления для того, чтобы И.ДЕМЬЯНЮК получал должный уход.

Процедуру экстрадиции живущего в Кливленде И.ДЕМЬЯНЮКА проводит Минюст США по запросу прокуратуры Мюнхена и правительства ФРГ. Решение о возможности передачи И.ДЕМЬЯНЮКА немецкому правосудию иммиграционный суд США принял 6 апреля, однако после начала процедуры депортации тот же суд приостановил свое решение.

Верховный суд США 8 мая отказал И.ДЕМЬЯНЮКУ в приостановке депортации в Германию. По версии германского следствия, И.ДЕМЬЯНЮК непосредственно участвовал в уничтожении по меньшей мере 29 тысяч заключенных в лагерях Треблинка и Собибор, где служил надзирателем после пленения. Мюнхенская прокуратура занимается делом И.ДЕМЬЯНЮКА, поскольку тот после войны некоторое время находился в лагере для перемещенных лиц в этом регионе.

И.ДЕМЬЯНЮК эмигрировал в США в 1952 году, а в 1958 получил американское гражданство, не сообщив иммиграционным службам о нацистском прошлом.

Американские власти в 1986 году экстрадировали его в Израиль, где И.ДЕМЬЯНЮКА приговорили к смертной казни за преступления против человечности. Предполагалось, что именно И.ДЕМЬЯНЮК был запомнившимся многим заключенным надзирателем-садистом по прозвищу Иван Грозный в концентрационном лагере Треблинка на территории оккупированной Польши.

И.ДЕМЬЯНЮК утверждал, что он служил в рядах Красной армии и в 1942 году сам стал военнопленным.

Израильский Верховный суд в 1993 году признал, что И.ДЕМЬЯНЮК не является Иваном Грозным, и его отпустили из тюрьмы. И.ДЕМЬЯНЮК вернулся в США. Однако американские власти продолжали расследование его деятельности, и в 2002 году суд счел доказанным, что И.ДЕМЬЯНЮК во время Второй мировой войны служил надзирателем в ряде концентрационных лагерей, на основании чего постановил лишить его гражданства и выслать из страны.