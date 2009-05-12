Папа Римский: антисемитизм продолжает поднимать свою уродливую голову

Папа Римский Бенедикт XVI осудил антисемитизм и призвал израильтян и палестинцев сделать все возможное для разрешения длящегося много лет конфликта.

Как сообщает News.ru, об этом он заявил в понедельник, находясь с визитом в Израиле.

Бенедикт XVI надеется, что палестинский и израильский народы получат возможность жить в мире каждый на своей родине, в пределах безопасных и международно признанных границ. Присутствовавший на встрече премьер-министр Израиля Биньямин НЕТАНИЯГУ никак не прокомментировал слова Папы о возможности воплощения в жизнь решения "два государства - для двух народов".

Кроме того, Папа Римский коснулся темы антисемитизма, назвав его "совершенно неприемлемым" явлением. "К сожалению, антисемитизм продолжает поднимать свою уродливую голову во многих уголках мира", - сказал Бенедикт XVI. Он отметил, что во время его визита в Израиль будет уместно и правильно почтить память шести миллионов жертв холокоста. Папа Римский пообещал молиться за то, чтобы человечество вновь не увидело преступления такого масштаба.