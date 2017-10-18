Букеровскую премию получил американский писатель Джордж Сондерс

Американский писатель Джордж Сондерс получил Букеровскую премию за исторический роман «Линкольн в Бардо», сообщается на странице премии в Twitter.

Он получит 50 тысяч фунтов стерлингов. Часть премия также предназначается переводчику романа.

«Линкольн в Бардо» стал первым длинным романом Сондерса, который ранее был известен своими короткими рассказами.

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Действие романа происходит в 1862 году и повествует о тяжелых переживаниях 16-ого президента США Абрахама Линкольна, потерявшего своего 11-летнего сына Вилли. По словам Сондерса, роман «был в его сердце в течение 20 лет», прежде чем он написал его, пишет Дождь со ссылкой на BBC.

Судьи высоко оценили «совершенно оригинальную» работу автора и заявили, что она «глубоко трогательна».

В шорт-лист премии попали пятеро других номинантов — «4 3 2 1» Пола Остера, «История волков» (History of Wolves) Эмили Фридлунд, «Западный выход» (Exit West) Мохсин Хамид, «Элмет» (Elmet) Фионы Мозли, «Осень» (Autumn) Али Смит.

Все финалисты, включая лауреата, почили чек на 2,5 тысячи фунтов, а также подарочное издание книги ручной работы.

Сандерс — второй американец, получивший Букеровскую премию. До 2013 года награду могли получать только авторы из Объединенного королевства и государств Содружества наций. Теперь получить ее может автор любой книги, написанной на английском языке.

В прошлом году премию получил американский писатель Пол Битти за роман «Распродажа».