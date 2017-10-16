Вышел трейлер нового фильма Marvel о темнокожем супергерое (видео)

Вышел новый трейлер фильма «Черная пантера» об одноименном супергерое вселенной Marvel. По сюжету Черная пантера, король вымышленной страны Ваканда, возвращается на родину, где сталкивается со старым врагом и угрозой начала мировой войны.

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Супергерой дебютировал в кино в ленте «Первый мститель: Противостояние» (2016). Его сыграл Чедвик Боузман. Теперь он снялся в сольном фильме про Черную пантеру. Режиссер фильма - Райан Куглер, в ленте сыграли Мартин Фримен и Энди Серкис. Ранее тизер к этому фильму набрал 89 млн просмотров за сутки.

Как сообщал УНИАН, 8 октября вышел финальный трейлер блокбастера DC "Лига справедливости".