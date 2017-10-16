Вышел трейлер нового фильма Marvel о темнокожем супергерое (видео)
Черной пантере предстоит предотвратить мировую войну во вселенной Marvel.
Вышел новый трейлер фильма «Черная пантера» об одноименном супергерое вселенной Marvel. По сюжету Черная пантера, король вымышленной страны Ваканда, возвращается на родину, где сталкивается со старым врагом и угрозой начала мировой войны.
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Супергерой дебютировал в кино в ленте «Первый мститель: Противостояние» (2016). Его сыграл Чедвик Боузман. Теперь он снялся в сольном фильме про Черную пантеру. Режиссер фильма - Райан Куглер, в ленте сыграли Мартин Фримен и Энди Серкис. Ранее тизер к этому фильму набрал 89 млн просмотров за сутки.
Как сообщал УНИАН, 8 октября вышел финальный трейлер блокбастера DC "Лига справедливости".