В США произошел мощный взрыв на нефтяной платформе (фото, видео)

В Луизиане на нефтяной буровой платформе, расположенной на озере Пончартрейн, произошел взрыв. Об этом сообщает ABC News.

Согласно первоначальным сообщениям, шесть человек получили ранения и один человек пропал без вести.

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Власти признали, что существует вероятность того, что нефть может просачиваться в озеро. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее в Гане произошел мощный взрыв на газовой станции.