В США произошел мощный взрыв на нефтяной платформе (фото, видео)

11:33, 16 октября 2017
Мир
2587

Согласно сообщениям, шесть человек получили ранения и один человек пропал без вести. 

Иллюстрация / Roger Fernandez/via REUTERS

В Луизиане на нефтяной буровой платформе, расположенной на озере Пончартрейн, произошел взрыв. Об этом сообщает ABC News.

Согласно первоначальным сообщениям, шесть человек получили ранения и один человек пропал без вести. 

Читайте такжеВ России взорвался нефтеперерабатывающий завод, есть жертвы (фото, видео)

Власти признали, что существует вероятность того, что нефть может просачиваться в озеро. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее в Гане произошел мощный взрыв на газовой станции.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #взрыв на нефтяной платформе в США#взрыв на озере в США