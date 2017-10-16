В США произошел мощный взрыв на нефтяной платформе (фото, видео)
11:33, 16 октября 2017Мир
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Согласно сообщениям, шесть человек получили ранения и один человек пропал без вести.
Иллюстрация / Roger Fernandez/via REUTERS
В Луизиане на нефтяной буровой платформе, расположенной на озере Пончартрейн, произошел взрыв. Об этом сообщает ABC News.
Согласно первоначальным сообщениям, шесть человек получили ранения и один человек пропал без вести.
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Власти признали, что существует вероятность того, что нефть может просачиваться в озеро. Причины аварии пока неизвестны.
Ранее в Гане произошел мощный взрыв на газовой станции.
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