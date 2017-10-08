В Гане произошел мощный взрыв на газовой станции, есть жертвы (видео)

В субботу вечером в столице африканского государства Гана – Аккре - взорвалась станция сжижения природного газа, что привело к гибели неизвестного пока количества людей.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственного чиновника.

"К сожалению, есть ряд случаев со смертельным исходом, и мы сейчас работаем над тем, чтобы установить точное количество погибших", - сказал он.

По словам источника, пламя в значительной мере потушено, а вся зона взрыва контролируется около 200 полицейскими.

Взрыв произошел в 19:30 по местному времени на государственной станции сжижения природного газа GOIL и быстро распространился на автозаправочную станцию ​​Total, которая находится на противоположной стороне улицы, рассказал очевидец происшествия.

Испуганные жители в ужасе убегали от пожара, который поднялся гигантским огненным шаром высоко в небо над городом. На его усмирение прибыли шесть пожарных машин и несколько карет скорой помощи.

Напомним, взрыв на бензозаправочной станции в Аккре в 2015 году унес жизни около 100 человек, которые искали на ней убежище от бушевавшего тогда шторма и наводнения.