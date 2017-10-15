Турция расширяет военное присутствие в Сирии - СМИ

Турецкая армия расширяет свое присутствие на северо-западе Сирии, чтобы окружить курдский анклав и сдерживать Российскую Федерацию от авиаударов в приграничной провинции Идлиб.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на информацию сирийских повстанцев и свидетелей.

Согласно сообщению, конвой турецких войск вошел в Сирию возле пункта пересечения Баб-эль-Хавы 12 октября, осуществив первое такое развертывание с прошлого года, когда Анкара начала большое наземное и воздушное наступление для очищения своей границы от исламских боевиков.

По данным источников сирийской оппозиции, по меньшей мере, четыре конвоя с десятками бронетранспортеров и оборудования были размещены в нескольких местах на первом этапе развертывания, который, как ожидается, будет углубляться в районе Идлиб, который контролируется повстанцами.

"Около 200 военнослужащих сейчас находятся в районах, которые отделяют территорию под контролем курдских и оппозиционных групп", - цитирует Reuters военного советника в свободной сирийской армии Ибрагима аль Идлибе.

Также сообщается, что свидетели видели турецкие бульдозеры, которые работают круглосуточно, копая укрепления.