В провинции Идлиб начались бои между турецкой армией и исламистами

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в субботу, 7 октября, о начале "серьезной" операции в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Целью операции является уничтожение исламистской группировки "Фатах аш-Шам", ранее тесно связанной с "Аль-Каидой", и их союзников, которые входят в союз "Тахрир аш-Шам", пишет DW.

"Свободная сирийская армия проводит операцию в Идлибе прямо сейчас", - отметил Эрдоган, говоря об умеренных сирийских повстанцев, которые пользуются поддержкой Турции.

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Наблюдатели Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека сообщили, что на границе между Турцией и Сирией турецкие солдаты убрали часть забора, чтобы пропустить военную технику. Первые бои с участием турецких войск разгорелись в небольшом приграничном селе. Кроме того, по информации наблюдателей, дальнейшее наступление "Свободной сирийской армии" будет осуществляться при поддержке российской авиации.

Напомним, что Турция, Иран и Россия на переговорах в казахской столице Астане в прошлом месяце договорились о создании "зоны деэскалации" в Идлибе. Группировка "Фатах аш-Шам" имеет тысячи опытных боевиков в этом регионе и, в отличие от "Исламского государства", пользуется поддержкой части местного населения. В то время, как Турция поддерживает оппозиционные силы в Сирии, Россия и Иран выступают на стороне правительства президента Башара Асада.