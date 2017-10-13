Большинство немцев положительно относятся к вероятному четвертому сроку Меркель на посту канцлера - СМИ

61% опрошенных граждан Германии положительно относятся к вероятному четвертому сроку Ангелы Меркель на посту канцлера после выборов в Бундестаг, которые состоялись 24 сентября.

Читайте такжеПереговоры о создании коалиции в Германии начнутся 18 октября Как сообщает Немецкая волна, на это указывают результаты опросов Deutschlandtrend, обнародованные общественно-правовым телеканалом ARD вечером в четверг, 12 октября.

Негативно к возможному четвертому сроку действующего канцлера относятся 38% опрошенных немецких респондентов. Для сравнения, третий срок Меркель в 2013 году приветствовали 71 процент опрошенных.

При этом, 57% немцев поддерживают создание коалиции в составе блока партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), которую представляет действующий канцлер Ангела Меркель, Свободной демократической партии и с блоком партий «Союз 90/Зеленые» (так называемая трехсторонняя коалиция «Ямайка», которая названа так из-за комбинации партийных цветов ее участников).

Тем не менее, 40% немцев считают, что такая коалиция была бы нежелательной.

При этом три четверти опрошенных уверены, что коалиция «Ямайка» будет сформирована, а 21% считают, что нет.

Переговоры по формированию коалиции должны начаться на следующей неделе в среду, 18 октября. Ожидается, что они будут сложными из-за существенных идеологических расхождений по многим пунктам между потенциальными участниками коалиции.

Поддержка основных партий Германии практически не изменилась, как видно из результатов опросов. Несколько снизилась поддержка крупнейших партий. Союз ХДС-ХСС - с 32,9 процента до 32. Социал-демократы потеряли полпроцента от своих 20,5, набранных на выборах в Бундестаг. Больше всего потеряла правопопулистская «Альтернатива для Германии», которая получила на выборах 12,6 процента. Сейчас ее поддержка - на уровне 11 процентов. Несколько возросла поддержка меньших партий. В СвДП - с 10,7 до 11, у Левых - с 9,2 до 10, у Зеленых с 8,9 до 10.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в Германии состоялись парламентские выборы.

По итогам обработки всех бюллетеней возглавляемый Меркель блок ХДС/ХСС поддержали 33% избирателей.

За Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) во главе с бывшим президентом Европарламента Мартином Шульцем проголосовали 20,5% избирателей.

На третьем месте - правопопулистская «Альтернатива для Германии» (АДГ) с 12,6 процентами голосов.

Далее следуют: либеральная Свободная демократическая партия Германии (СвДП) с 10,7%, Левая партия - с 9,2% и «Союз-90»/«зеленые» - с 8,9%.