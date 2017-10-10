Соратник Меркель убедил ее в необходимости ограничить прием беженцев Германией

Необходимость создать коалиционное правительство вынудила Ангелу Меркель впервые договориться с партнерами по ХСС о введение лимита на прием беженцев. После 10-часовых переговоров канцлеру Германии пришлось пойти на уступки и договориться о лимите в 200 тысяч человек в год, на чем настаивал лидер ХСС Хорст Зеехофер, сообщает Би-би-си со ссылкой на Daily Telegraph.

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Достигнутая договоренность позволит Меркель начать формальные переговоры с потенциальными партнерами по коалиции. Меркель вынуждена была пойти на уступки после того, как Зеехофер прямо обвинил ее в том, что именно политика слишком широко распахнутых дверей привела к плохим результатам ХДС-ХСС на недавних выборах в бундестаг.

Daily Telegraph отмечает, что два главных кандидата в партнеры по коалиции помимо ХСС - свободные демократы и "зеленые" - категорически против любого лимита на прием беженцев. Канцлер Германии рассчитывает, что сможет убедить представителей этих партий и у нее есть для них солидные (но неназываемые пока) аргументы. Один из лидеров "зеленых" Саймон Петер уже выразил недовольство, отметив, что достигнутая между ХДС и ХСС сепаратная договоренность по такому принципиальному вопросу гораздо больше похожа на сделку между двумя партнерами, а не на коалиционное соглашение.

Как сообщал УНИАН, переговоры о создании коалиции в Германии начнутся 18 октября.