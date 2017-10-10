Появились первые фото с места крушения российского Су-24 в Сирии

12:38, 10 октября 2017
Мир
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Экипаж российского фронтового бомбардировщика не выжил.

Авария российского Су-24 / фото syria.liveuamap.com

Опубликованы первые фото из сирийской провинции Латакия, где на авиабазе Хмеймим разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24.

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На обнародованных кадрах видно, как на месте инцидента поднимается черный дым. По информации немецкого журналиста Джулиана Репке, во время аварии погибли оба пилота.

фото syria.liveuamap.com

Как сообщалось, 10 октября при осуществлении разгона на взлете с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевого задания выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разбился российский Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб.

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Теги: #смерть экипажа#авария Су-24 в Сирии