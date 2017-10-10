Появились первые фото с места крушения российского Су-24 в Сирии

Опубликованы первые фото из сирийской провинции Латакия, где на авиабазе Хмеймим разбился российский фронтовой бомбардировщик Су-24.

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На обнародованных кадрах видно, как на месте инцидента поднимается черный дым. По информации немецкого журналиста Джулиана Репке, во время аварии погибли оба пилота.

#Update

The crash of a #Russian Su-24 just south of the base is confirmed.

Reports that both pilots died in the incident.#Syriapic.twitter.com/dYW2GAfYeF — Julian Röpcke (@JulianRoepcke) October 10, 2017

Как сообщалось, 10 октября при осуществлении разгона на взлете с аэродрома Хмеймим (Сирия) для выполнения боевого задания выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и разбился российский Су-24. Экипаж самолета не успел катапультироваться и погиб.