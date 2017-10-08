Раскрыто содержание записки стрелка из Лас-Вегаса, жертвами которого стали 59 человек

Лас-вегасский стрелок Стивен Пэддок, перед тем, как открыть огонь по толпе на фестивале кантри-музыки, сделал точные расчеты, как расстреливать людей. Об этом стало известно со слов полицейских, штурмовавших номер Пэддока, передает CBS.

О расчетах свидетельствует найденная на тумбочке в номере, откуда он вел огонь, записка, в которой указаны параметры стрельбы.

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"Он написал расстояние, высоту, на которой находился, полет пули за время пролета к толпе. Он все это записал и рассчитал, чтобы точно знать, как стрелять, чтобы поразить цели", - раскрыл содержание записки один из полицейских.

Ранее сообщалось, что Стивен Пэддок мог планировать и другие атаки.

В ночь на 2 октября Пэддок открыл стрельбу из своего номера в отеле по толпе посетителей фестиваля кантри-музыки «Route 91» в Лас-Вегасе. В результате произошедшего погибли 59 человек и 527 пострадали.