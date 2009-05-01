ВОЗ таки решила проблему с... названием свиного гриппа

Всемирная организация здравоохранения приняла решение отказаться от использования названия "свиной грипп" и дала новому вирусу название "Грипп AH1N1". Ранее такое же решение приняли американские власти.

Это объясняется тем, что свиньи не являются единственным источником нового заболевания и гриппом нельзя заболеть при употреблении в пищу свинины, передает радиостанция «Эхо Москвы».

Между тем, появление нового вируса уже привело к резкому сокращению употребления свинины, а некоторые государства ввели запрет на ввоз этого мяса из Северной и Южной Америки. Власти Египта приняли решение уничтожить все поголовье свиней в стране.