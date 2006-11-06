Ариэль Шарон выписан из реанимации

Экс-премьер-министр Израиля Ариэль Шарон, находящийся в коме, выписан из отделения реанимации. Как передает радиостанция "Эхо Москвы" со ссылкой на лечащих врачей, состояние А.Шарона стабилизировалось и он больше не нуждается в интенсивном лечении.

Напомним, в минувший четверг состояние бывшего премьер-министра ухудшилось в связи с инфекционным заражением. А.Шарон перенёс обширный инсульт в январе этого года. С тех пор он не приходил в сознание.

РБК