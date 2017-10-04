Трамп прибыл в разрушенный ураганом Пуэрто-Рико (фоторепортаж)

Президент США Дональд Трамп прибыл в Пуэрто-Рико, государство, которое серьезно пострадало в результате урагана «Мария», передает Reuters.

Американский лидер планирует встретиться с местными жителями. Несмотря на то, что стихия прошла по островам еще две недели назад, пуэрториканцы все еще с трудом имеют возможность получить еду и воду.

Как отмечает агентство, в рамках поездки у Трампа будет шанс показать местным жителям, что США намерено помочь им восстановиться после самого сильного удара стихии за последние 90 лет.

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Тем не менее, американский президент ранее неоднократно критиковал мэра столицы Пуэрто-Рико — Сан-Хуана.

Кармен Юлин Круз, по его мнению, недостаточно эффективно работает в рамках помощи населению и излишне надеется на помощь Белого дома.

По данным агентства, администрация Трампа пригласила Круз поучаствовать во встрече американского лидера с местными жителями, но пока неизвестно, как она ответила на это предложение.